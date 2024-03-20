هل سيكون للأمطار الأخيرة تاثيرات ايجابية على واقع العراق المائي؟

2024-03-20 08:50:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، أن الأمطار وفرت رية كاملة لجميع المحاصيل وعززت الخزين المائي للسدود. وقال عبد الله في حديث متلفز تابعته الاقتصاد نيوز، أنه ولأول مرة الأمطار تغطي جميع مناطق البلاد وبكميات كبيرة جداً، مؤكدا أن الأمطار سيكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة في مجالات عديدة. وأضاف، أن الأمطار وفرت رية كاملة لجميع المحاصيل، كما أنها غطت على المناطق الصحراوية مما سيؤثر إيجاباً عليها وجعلها خضراء، مرجحاً عودة موجة الأمطار يوم الجمعة المقبل. وأشار إلى أن السيول التي حصلت في محافظة دهوك لم يسبقها أي تحذير، مبينا أن الأمطار رفعت من خزين السدود الرئيسة كسدود الموصل ودوكان ودربنديخان . وتابع، أن رئيس الوزراء مهتم بملف المياه، مؤكداً أن هناك توجهاً جاداً للتقليل من هدر المياه من خلال أجهزة الري الحديثة.