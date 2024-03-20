2024-03-20 08:50:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت محافظة بغداد، سيطرتها على كمية الأمطار المتساقطة في مناطق الأطراف، مؤكدة استنفار تام لملاكاتها وآلياتها العاملة ولليوم الثالث على التوالي. وذكرت بيان لقسم الإعلام والإتصال الحكومي، تلقته الاقتصاد نيوز، ان محافظ بغداد عبد المطلب العلوي وجّه بمواصلة الجهد الخدمي وتكثيف العمل الميداني لمديرية مجاري محافظة بغداد والدوائر الساندة كالبلديات والماء والوحدات الإدارية، والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لسحب مياه الأمطار وتشغيل تام للمحطات. وأضاف، ان العمل لايزال مستمر لحين الانتهاء من جميع الأعمال من اجل خدمة مواطنينا الكرام وضمن المناطق الواقعة في حدود وصلاحيات حكومة بغداد المحلية التنفيذية.