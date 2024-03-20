اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزعامة › العلماء يكتشفون قدرة دواء ضد “كوفيد” على قمع أنواع خطيرة من “إيبولا”

العلماء يكتشفون قدرة دواء ضد “كوفيد” على قمع أنواع خطيرة من “إيبولا”

العلماء يكتشفون قدرة دواء ضد “كوفيد” على قمع أنواع خطيرة من “إيبولا”
العلماء يكتشفون قدرة دواء ضد “كوفيد” على قمع أنواع خطيرة من “إيبولا”
2024-03-20 09:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكتشف علماء الأحياء الجزيئية الأمريكيون أن الدواء التجريبي ضد عدوى فيروس كورونا (obeldesivir) يقمع الأشكال القاتلة من حمى “إيبولا” عند تناوله على المدى الطويل. وقال الباحثون:” أظهرت تجاربنا على مزارع الخلايا أن “أوبيلديسيفير” لا يمنع تكاثر فيروس “كورونا” فحسب بل وثلاثة فيروسات خيطية خطيرة للغاية، بما في ذلك شكلين مختلفين من فيروس إيبولا(EBOV, […]

ظهرت المقالة العلماء يكتشفون قدرة دواء ضد “كوفيد” على قمع أنواع خطيرة من “إيبولا” أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز