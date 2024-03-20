2024-03-20 09:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكتشف علماء الأحياء الجزيئية الأمريكيون أن الدواء التجريبي ضد عدوى فيروس كورونا (obeldesivir) يقمع الأشكال القاتلة من حمى “إيبولا” عند تناوله على المدى الطويل. وقال الباحثون:” أظهرت تجاربنا على مزارع الخلايا أن “أوبيلديسيفير” لا يمنع تكاثر فيروس “كورونا” فحسب بل وثلاثة فيروسات خيطية خطيرة للغاية، بما في ذلك شكلين مختلفين من فيروس إيبولا(EBOV, […]

ظهرت المقالة العلماء يكتشفون قدرة دواء ضد “كوفيد” على قمع أنواع خطيرة من “إيبولا” أولاً على ايرث نيوز.