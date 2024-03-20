قوة الدولار تطيح بأسعار النفط من أعلى مستوى في عدة أشهر

2024-03-20 09:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تكبدت أسعار النفط تراجعا في التعاملات الآسيوية المبكرة ،اليوم الاربعاء (20 اذار 2024)، متأثرة بارتفاع الدولار الذي ساهم في كبح شهية المستثمرين خاصة بعد ارتفاع الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر خلال الجلستين الماضيتين.

تحرك الأسعار

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/ أيار 19 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 87.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0104 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل/نيسان، والتي تنتهي عند تسوية الأربعاء، 35 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 83.12 دولار للبرميل.

وصعد الدولار للجلسة الخامسة على التوالي بعد صدور بيانات أشارت إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي مما أثر على معنويات المشترين الآسيويين. وتجعل قوة الدولار النفط أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما يضعف الطلب.

وفي الجلسة السابقة، سجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ أواخر أكتوبر/تشرين الاول مع تقييم المتعاملين لتأثير الهجمات الأخيرة التي شنتها أوكرانيا على مصافي التكرير الروسية على إمدادات النفط العالمية.

وقالت مصادر تجارية لرويترز الثلاثاء إن انخفاض طاقة التكرير الروسية نتيجة الضربات أدى إلى زيادة صادرات الخام من البلاد.

وأضافت المصادر أن صادرات النفط من الموانئ الغربية لروسيا ستزيد بنحو 260 ألف برميل يوميا في مارس فوق الخطة الشهرية الأولية المقررة بما يصل إلى 2.22 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير. وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين ارتفاع المخزونات بنحو عشرة آلاف برميل الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أيضا أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الامريكية في وقت لاحق الأربعاء.