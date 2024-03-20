القبض على 9 مطلوبين بقضايا مختلفة في بغداد والديوانية

2024-03-20 09:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الاربعاء (20 اذار 2024)، القبض على (9) مطلوبين بقضايا مختلفة في محافظتي بغداد والديوانية.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "عبر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، من الإطاحة بمتهم مطلوب للقضاء وفق احكام المادة (4 إرهاب) في احدى مناطق العاصمة".

وأضاف البيان، "على صعيد آخر، استطاعت مفارز المديرية إلقاء القبض على (6) متهمين ينتحلون صفة أطباء أسنان يحملون الجنسية السورية، صادرة بحقهم مذكرات قبض من محكمة النزاهة وغسيل الأموال وفق احكام المادة (240)، جاء القبض أثناء وجودهم في منطقة الفضل ببغداد، وقد جرى تسليمهم أصولياً إلى الجهات المختصة".

وتابع "من جهة أخرى، وبمتابعة ميدانية لعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن الديوانية التابعة إلى المديرية ذاتها، القبض على اثنين من تجار المخدرات في قضاء الحمزة الشرقي، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادة (28 مخدرات)".

واكد البيان انه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما الى القضاء".



