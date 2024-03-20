توصية حكومية بفحص بضائع "البالة" قبل دخولها العراق

2024-03-20 09:50:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أوصت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، بفحص بضائع البالة من التلوث والإشعاع قبل دخولها البلاد. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن السلع والبضائع المستعملة البالة التي تدخل البلاد لا توجد فيها مواصفات معينة، ولا يمكن أن تنطبق عليها تلك المواصفات المعتمدة كونها تفتقد للعديد من المتطلبات. وأضاف أن السلع والبضائع يجب أن تفحص من ناحية الإشعاع والتلوث قبل دخولها البلاد، وهذا خارج اختصاص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، حيث يقع ضمن اختصاصات جهات أخرى. وتابع أن الوزارة ليس لديها علم عن آلية شروط ودخول البضائع المستعملة، لأن دخولها والفسح الجمركي يخضعان للهيئة العامة للجمارك وقوانينها والآليات المعمول بها من قبلهم، مشيراً الى أن السلع والبضائع المستعملة ليست من ضمن السلع المشمولة بالفحص من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.