العمل تعلن شمول 300 ألف عامل بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي

2024-03-20 09:50:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن شمول أكثر من 300 ألف عامل بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال منذ تشريعه العام الماضي، بينما تسعى لرسم سياسة منهجية لحماية حقوق الطبقة العاملة. وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي: إن الوزارة ستبدأ حملة تفتيش كبرى على الشركات والمشاريع الاستثمارية كافة التي لديها عمالة أجنبية لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، الذي نص على تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي، تنفيذا لإقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي دخل حيز التنفيذ نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي، لافتا إلى أن القانون من أولويات عمل الوزارة من خلال التحرك للإعلان عنه، والعمل على تطبيقه، وإلزام الشركات الأجنبية والوطنية كافة بالعمل به. وأضاف أنه منذ تشريع القانون، تجاوزت أعداد المشمولين به 300 ألف عامل لغاية الآن، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة للطبقة العاملة عبر رسم منهجية قائمة على الانفتاح للتعاون مع جميع الجهات، بغية العمل على تحسين واقعهم ورفع المستوى المعاشي لهم، لاسيما أن أغلب الطبقة العاملة غير مضمونة بسبب تلكؤ أصحاب الشركات والمشاريع في شمول العاملين فيها بالضمان الاجتماعي.