القاضي زيدان يستقبل رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص

2024-03-20 10:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاربعاء (20 اذار 2024)، رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص (يونيتاد) كريستيان ريتشر.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم الأربعاء، رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص (يونيتاد) كريستيان ريتشر بمناسبة انتهاء مهام عمله".

وأضاف البيان، ان "القاضي زيدان أشاد بعمل الفريق خلال فترة عمله في العراق".