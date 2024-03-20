واسط.. انقاذ فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها من جسر الدجيلي

2024-03-20 10:24:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم الاربعاء (20 آذار 2024)، انقاذ فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها من جسر الدجيلي.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "دوريات قسم شرطة النجدة تمكنت من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها من جسر الدجيلي في واسط".

وأوضحت، أنه "تمت مشاهدتها من قبل الدوريات المتواجدة على الجسر ليتم التوجه لها وإنقاذها قبل رمي نفسها من اعلى الجسر"، مبينةً أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة اصوليا".







