مفتن يؤكد أهمية عمل الاتحادات بما ينسجم مع خطط اللجنة الأولمبية

2024-03-20 10:36:03 - المصدر: واع

بغداد - واعشدد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنيّة العراقية عقيل مفتن، على أهميةِ تفعيل عمل الاتحادات الوطنيّة بما ينسجم مع ستراتيجيات وخطط عمل اللجنة الأولمبية، جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه رئيس الاتحاد العراقي للووشو كونغ فو حسين عودة.وقال مفتن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" لجنةَ تقييم عمل الاتحادات الرياضيّة التي شكلت من قبل المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بدأت مهام عملها بشكل رسمي، وعقدت عدة اجتماعات مع مختلف الاتحادات الوطنيّة للوقوف على المصاعب التي تعترض طريق عملها، وتوفير السبل الكفيلة التي تسهم في تحقيق أفضل حضور لتلك الاتحادات في المحافل الخارجيّة المختلفة، مشدداً على أهميةِ تفعيل عمل الاتحادات الوطنيّة بما ينسجم مع ستراتيجيات وخطط عمل اللجنة الأولمبية التي تصب في تَطوير رياضة الإنجاز العالي، والارتقاء بالرياضة العراقية نحو الأفضل".