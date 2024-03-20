تحذير.. العراق على موعد مع موجة جديدة غزيرة من الأمطار

2024-03-20 10:36:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الأربعاء، عن خارطة توزع الأمطار بمنخفض يوم الجمعة المقبل، في حين أكد أن يوم الأحد المقبل سيشهد منخفضاً آخر عالي الأمطار سيجتاح البلاد.

وشهدت بغداد وإقليم كوردستان ومدن اخرى موجة أمطار غزيرة، تسبب بحدوث سيول جارفة، أوقعت ضحايا مدنيين وخسائر مادية.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد تتأثر بمنخفض ممطر متوسط الفعالية يبدأ ساعات بعد الغد فجراً، ونهار الجمعة، مؤدياً الى تساقط أمطار بين متوسطة الشدة وغزيرة في أجزاء مختلفة خاصة في المنطقتين الوسطى والشمالية فيما تشهد المدن الجنوبية أمطار متفرقة غالباً".

وأضاف الزيادي: "تعود الأمطار مجدداً بوقت متقارب يفصل 24 ساعة عن منخفض الجمعة، حيث هناك منخفض ممطر عالي يجتاح البلاد صباح الأحد القادم الموافق 24 آذار الجاري وتشير الخرائط إلى أمطار غزيرة الشدة في عدة محافظات في مدن البلاد".

وكان الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، قد أكد يوم أمس الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار حتى الخميس المقبل، مشيراً إلى أن يوم الجمعة المقبل سيشهد عودة منخفضين ماطرين أحدهما سيكون غزيراً ويضرب مناطق شاسعة من البلاد.