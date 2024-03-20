منتخب الشباب يواجه نظيره الاسترالي اليوم ضمن منافسات غرب اسيا

2024-03-20 10:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

يواجه منتخب شباب العراق، اليوم الاربعاء (20 آذار 2024)، نظيره الأسترالي ضمن منافسات بطولة اتحاد غرب اسيا الخامسة للمنتخبات الأولمبية (دون 23 عاما).

واعلن اتحاد الكرة العراقي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن " منتخب الشباب (دون 20 عاماً) يواجه منتخبَ أستراليا الأولمبي ضمن المجموعةِ الرابعة لمنافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة للمنتخبات الأولمبية (دون 23 عاماً)".

وأشار الى أن "المباراة ستقام في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء في ملعب عبدالله بن جلوي بمدينةِ الاحساء السعودية".



