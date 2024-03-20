2024-03-20 10:42:09 - المصدر: منصة إيشان

كشف السياسي العراقي مشعان الجبوري، عن تعرضه للتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري بإسقاط عضويته من البرلمان، في حال عدم تخليه عن التحالف الثلاثي. ونشر الجبوري مقطع فيديو في تغريدة على مووقع أكس “تويتر سابقاً”، حيث جاء في التغريدة: “سؤال أمل علي الذي فاجأني وجوابي العفوي والصادق الذي أحدث ضجة كبيرة لكني […]

ظهرت المقالة مشعان الجبوري: رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري هددني بإسقاط عضويتي إن لم أترك تحالف الصدر أولاً على Eishan.