رئيس مجلس القضاء يشيد بفريق التحقيق الدولي خلال فترة عمله في العراق

2024-03-20 11:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، بفريق التحقيق الدولي خلال فترة عمله في العراق.وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص (يونيتاد) كريستيان ريتشر بمناسبة انتهاء مهام عمله".وأشاد رئيس مجلس القضاء "بعمل الفريق خلال فترة عمله في العراق".