الداخلية تعلن القبض على أحد أخطر تجار المخدرات بعد إصابته في الديوانية

2024-03-20 11:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على أحد تجار المخدرات الخطرين في محافظة الديوانية.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية مخدرات الديوانية نفذت واجب قبض بحق احد تجار المخدرات الخطرين، فعند الوصول إلى المتهم قام بإطلاق النار على القوة المنفذة للواجب".

وتابع، ان "القوة ردت على مصدر النار، مما ادى الى إصابة المتهم وإلقاء القبض عليه، ونقله إلى المستشفى".