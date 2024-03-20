اليوم.. شبابنا بمواجهة الأولمبي الأسترالي ببطولة غرب آسيا

2024-03-20 11:36:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيستهل منتخبنا الشبابي لكرة القدم مشواره في منافسات غرب آسيا الخامسة تحت 23 عاماً المقامة في مدينة الإحساء السعودية، بملاقاة الأولمبي الأسترالي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء.وأنهى منتخبنا تدريباته في السعودية بقيادة حسان تركي وجهازه المساعد، بعد تعذر إشراف المدرب عماد محمد على الفريق نتيجة العقوبة التي أصدرها بحقه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق.وتعد هذه المشاركة فرصة جيدة ومحطة إعداد مهمة لمنتخبنا الشبابي الذي تنتظره استحقاقات عديدة خلال الفترة المقبلة، أبرزها التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا.وسيرتدي منتخبنا القميصَ الأبيض والسروال الأبيض والجوارب باللون الأخضر، فيما سيرتدي المنتخب الأولمبي الأسترالي القميصَ الأصفر.