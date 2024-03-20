بالصور.. وصول وفد المنتخب الفلبيني إلى مطار البصرة

2024-03-20 11:36:03 - المصدر: واع

بغداد – واعوصل صباح اليوم الأربعاء، وفد المنتخب الفلبيني إلى مطار البصرة لخوض مباراته أمام منتخبنا الوطنيّ يوم غد الخميس في ملعب البصرة الدوليّ في الساعة العاشرة ليلاً، ضمن التصفيات الآسيويّة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" الوفد الفلبيني وصل صباح اليوم الى مطار البصرة، وكان في استقباله رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال والأمين العام للاتحاد محمد فرحان".