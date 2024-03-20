اجرام بغداد تعلن القبض على "قاتل" وآخر متهم بالسرقة

2024-03-20 11:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاربعاء (20 آذار 2024)، إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل وآخر بالسرقة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب النهروان، إلقت القبض على متهم بجريمة حصلت ضمن منطقة النهروان جنوب شرق بغداد"، مبينةً أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات".

واشارت الى أن "مفارز مكتب البياع لمكافحة الاجرام، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 10 ملايين دينار عراقي من داخل دار ضمن منطقة البياع ببغداد".

وبينت، أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق احكام المادة 446 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".