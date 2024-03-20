حكومة البصرة تعلق على ارتفاع مناسيب المياه بالمحافظة: سنمضي بالخطط الخدمية

2024-03-20 11:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اعلن رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران، اليوم الاربعاء (20 اذار 2024)، بدءً الحوضيات والاليات الاختصاص برفع المياه من شوارع المحافظة بعد موجة الامطار التي شهدتها المدينة يوم أمس.

وقال البدران في حديث لـ "لبغداد اليوم"، ان "اغلب المناطق في المحافظة لم تشهد ارتفاع مناسيب المياه كون خدمات البنى التحتية جيدة فيها"، مبينا ان "المناطق التي شهدت طفحا بالشوارع بدأت الدوائر الخدمية فيها برفع تلك المياه للحد من معاناة المواطنين".

واعرب البدران عن امله بان "يتم المضي بخطط خدمية وبنى تحتية جديدة للمناطق غير المخدومة سابقا او تلك المناطق التي أنشأت فيها البنى التحتية منذ اكثر من عقدين"، مؤكدا ان "التوجه يصب باتجاه شمول جميع المناطق بخدمات البنى التحتية".

وشهدت العديد من محافظات العراق موجات امطار وعواصف رعدية تسببت في غرق العديد من الشوارع ما استدعى من الحكومات المحلية الى اعلان تعطيل دوام المدارس فيها.



