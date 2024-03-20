الهجرة تستنفر ملاكاتها لاغاثة المتضررين من السيول بدهوك

2024-03-20 11:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاربعاء (20 اذار 2024)، استنفار ملاكاتها لاغاثة المتضررين من السيول في محافظة دهوك.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، أعلنت استنفار كوادر الوزارة للمساهمة في إغاثة المتضررين من موجة الامطار والسيول في محافظة دهوك".

وأعربت جابروا بحسب البيان، عن "تضامنها مع أهلنا في دهوك الذين تعرضوا أمس الى موجة سيول وفيضانات تسببت بخسائر بشرية ومادية"، مؤكدة أن "الوزارة في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي حالات نزوح قد تحصل بسبب ظروف الطقس، بالإضافة إلى متابعة أوضاع النازحين المتواجدين في المخيمات".