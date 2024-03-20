2024-03-20 11:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء (20 آذار 2024)، الثاني من شهر آيار موعدًا للتقديم على الدراسات العليا لذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة، أعلنت موعد التقديم على الدراسات العليا لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة سيكون ابتداء من 2-5-2024 لغاية 1-6-2024".

وبينت رئيس الهيئة الحقوقية ذكرى عبدالرحيم بحسب البيان، أن "استقبال طلبات المتقدمين للشمول على الدراسات العليا للعام الدراسي (2024 - 2025) سيكون يومي الاثنين والثلاثاء من كل اسبوع ابتداء من 2-5-2024".

واشارت الى أن "اقسام الهيئة في بغداد والمحافظات باشرت باجراءات الاحالة للمتقدمين الذين ليس لديهم قرارات صادرة من اللجان الطبية المعتمدة".



