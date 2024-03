2024-03-20 11:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أطلق الهلال الاحمر العراقي بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء حملة للتوعية الصحية والاغاثية في محافظة ذي قار . وقال مدير فرع الهلال الاحمر في المحافظة عامر الخفاجي في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية أن حملة التوعية الصحية استهدفت المناطق الأكثر تضررا من التغييرات المناخية في ذي قار....

The post الهلال الاحمر يطلق حملة للتوعية الصحية في محافظة ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.