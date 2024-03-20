2024-03-20 11:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حذر مدرب المنتخب الفلبيني، البلجيكي توم سينتفيت، من طبيعة التدريبات في البصرة قبل مواجهة المنتخب الوطني بالجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة. وقال سينتفيت في تصريح نشره موقع الاتحاد الفلبيني إن “المعسكر التدريبي في الإمارات كان رائعاً ولكنه كان قصيراً أيضاً بسبب ضيق الوقت قبل مباراة العراق، اللاعبون لم يكونوا متاحين منذ وقت […]

ظهرت المقالة مدرب الفلبين يحذر من التدريبات في العراق: الأعين ستلاحقنا أولاً على ايرث نيوز.