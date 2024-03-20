محافظ النجف الأشرف يستعرض منهاجه الحكومي ويؤكد قابليته للتنفيذ

2024-03-20 11:42:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف ـ واع – حيدر فرماناستعرض محافظ النجف الأشرف يوسف مكي كناوي، اليوم الأربعاء، منهاجه الحكومي أمام مجلس المحافظة، فيما أشار الى أن المنهاج وضع بشكل علمي وإداري مبني على أساس واقعي قابل للتطبيق.وقال المحافظ، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنهاج الحكومي وضع بشكل علمي وإداري مبني على أساس واقعي قابل للتطبيق، حيث كُتِب بعد نقاشات مع الدوائر الحكومية المحلية"، مشيراً إلى "تبني سياسة الباب المفتوح مع الجميع، والتزامنا بجعل البرنامج قابلاً للتطبيق والتنفيذ".وأشار كناوي في منهاجه الحكومي بشأن الخدمات، إلى "التطلع لزيادة الجهد الخدمي المقدم من الحكومة المركزية، مع الإشارة إلى التواصل مع المؤسسات الحكومية لإنشاء معمل لتدوير النفايات بمواصفات عالية".وفي ما يتعلق بالأمن، أكد، أن "النجف الأشرف مدينة آمنة ومستقرة، والعمل بتصاعد مستمر على مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تم إلقاء القبض على عدد من المجرمين وتجار المخدرات".أما بخصوص الاستثمار، فنوه، "بأن رغبة الحكومة المحلية في جعل الاستثمار في النجف الأشرف استثماراً حقيقياً يخلق فرص عمل للخريجين والشباب، مبتعدين عن الاستغلال في مختلف القطاعات السياحية والزراعية والسكنية والصناعية"، لافتاً الى "العمل لوضع خارطة استثمارية واضحة لرسم الرؤى المستقبلية للاستثمار بمختلف المجالات والقطاعات".وبشأن أداء الدوائر والخدمات المقدمة، أشار المحافظ، الى "ضرورة تقييم مدراء الدوائر، وفتح الباب أمام فرصة لتغيير المسار حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مع التأكيد على التعامل مع النتائج بعيداً عن الانتماءات الحزبية أو السياسية".واستطرد، أن "منهاجه يهدف إلى الارتقاء بالواقع الزراعي ودعم الفلاح من خلال التعاون مع وزارة الزراعة واعتماد الأساليب والطرق الحديثة"، منوهاً الى أن "مطار النجف الأشرف الدولي سيكون لأهل النجف فقط، حفظ حقوق العوائل التي يعمل أبناؤها في إدارته".وشدد، على "بذل الجهود في تحقيق العدالة باستحصال قطع أراضٍ سكنية لجميع فئات المجتمع، فضلاً عن العمل ضمن القطاع الصحي لإنشاء مؤسسات عالية المستوى في الأقضية والنواحي، من خلال بناء مستشفيات ومراكز صحية".