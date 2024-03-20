رغم الانخفاض العالمي.. ارتفاع أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط

2024-03-20 11:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام المتوسط، اليوم الاربعاء (20 اذار 2024)، برغم انخفاض أسعار النفط العالمي.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 94 سنتا ليصل الى 81.81 دولار، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 94 سنتا ليصل الى 85.21 دولار.

وانخفضت أسعار النفط العالمي، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى كبح شهية المستثمرين بينما سحب المتعاملون بعض الأموال من على الطاولة بعد أن ارتفعت أسعار النفط القياسية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر في كل من الجلستين الماضيتين.



