رسميا.. العراق ينضم إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

2024-03-20 11:50:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية في وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن انضمام جمهورية العراق إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بعد مصادقة مجلس النواب على قانون الانضمام. وقال الصندوق في بيان تلقته والاقتصاد نيوز،انه تم انضمام جمهورية العراق إلى عضوية البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بعد مصادقة مجلس النواب على قانون الانضمام ، والذي يأتي ضمن رؤية الوزارة في تعزيز أطر التعاون والتواصل مابين العراق والمؤسسات المالية الدولية، وبعد التنسيق المستمر للصندوق مع إدارة البنك الأوربي وإكمال عملية مساهمة العراق وإتمام كافة الوثائق المتعلقة بالانضمام. وأضاف أن الانضمام سيّمكن البنك الأوروبي من تمويل المشاريع داخل البلد وتعزيز التنمية للقطاعات المختلفة ودعم مبادرة ريادة الأعمال ودعم القطاع الخاص من خلال الاستثمارات والمشاركة في حوار السياسات والمساعدة الفنية، لافتا إلى أن البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD هو بنك تنموي متعدد الأطراف ومقره لندن ، ويركز البنك على الاستثمار كأداة لإعادة بناء اقتصادات السوق في الدول المستفيدة، مع التركيز على دعم القطاع الخاص واستثماراته في الأنشطة الاستشارية والسياسية، كما يساعد البنك الدول على تطوير سياساتها لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة أو أسواق الطاقة المتجددة.