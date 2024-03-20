2024-03-20 11:50:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الأربعاء، أن الاستعدادات جارية لاستقبال الموسم التسويقي 2024 من الحنطة، مشيراً الى أن موسم التسويق الحالي سيحقق خزيناً ستراتيجياً واكتفاء ذاتياً. وقال الغريري في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته الاقتصاد نيوز، إن الاستعدادات جارية لاستقبال الموسم التسويقي 2024، لافتاً الى أن هناك حملة واسعة لتعزيز الطاقات الخزنية لاستيعاب الكميات المتوقع تسويقها والتي تنطلق في الأول من شهر نيسان المقبل. وأضاف الغريري أن الدعم الحكومي للموسم الزراعي الحالي والتوجيه بإكمال جميع متطلبات موسم التسويق الذي سيكون أثره في تحقيق اكتفاء ذاتي وخزين ستراتيجي. وأكد الغريري أن رئيس مجلس الوزراء يولي اهتماماً خاصاً للموسم التسويق الحالي والتوجيه بأن يكون أكثر نجاحاً من الموسم السابق، لافتاً الى أن الشركة العامة لتجارة الحبوب وتماشياً مع الاهتمام الحكومي وضعت خطة لزيادة الطاقات الخزنية على مستوى العراق من خلال صيانة المخازن وبناء بناكر وساحات خزنية جديدة وتحوير المساطب بالاضافة الى خطتها المستقبلية لبناء سايلوات جديدة على مدى السنتين المقبلتين. من جانبه، أكد مدير عام شركة الحبوب حيدر الكرعاوي، أن الاستعدادات للموسم التسويقي 2024 بدأت منذ أربعة أشهر والتي كان أولها لقاء إدارات الفروع والمواقع التسويقية للوقوف على الاحتياجات بالاضافة الى التباحث بشأن إيجاد الحلول لبعض المعوقات التي حدثت في الموسم السابق. وتابع أنه ضمن حملة تأمين الطاقات الخزنية للحبوب تم بناء بناكر جديدة في محافظات المثنى وكربلاء وكركوك ونينوى وذلك بعد التنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات، حيث خصص محافظ نينوى أربعة مليارات دينار لبناء بناكر ومخازن سريعة بالاضافة الى خطة بناء أربعة سايلوات، مشيراً الى حضور الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والزراعة والجهات الساندة من المنافذ الحدودية والعمليات المشتركة والأمن الوطني والجهد الخدمي لمكتب رئيس الوزراء، والتي كانت فيه التوجيهات بتأمين مستحقات الفلاحين وتعزيز الملاكات الفنية والفاحصين وتخصيص مخازن في محافظات المثنى وكربلاء المقدسة وصلاح الدين وكركوك بالاضافة الى تخصيص مواقع أخرى من وزارة الزراعة وذلك من أجل أن يكون الموسم الحالي أكثر نجاحاً من الموسم السابق. وشدد الكرعاوي على أن الشركة وبالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية والجهات الساندة أنجزت الخطة التسويقية لعام 2024 والتي سيتم تعميمها بصيغتها النهائية على المواقع والفروع قبل بدء الموسم للعمل بموجبها لتسلم الكميات المتوقعة. يشار الى أن توقعات وزارة الزراعة أنَّ يكون حجم الإنتاج الأولي لمحصول الحنطة في البلاد للموسم الحالي 6 ملايين طن، وذلك بعد وفرة الأمطار واعتماد كثير من المزارعين على طرق الري الحديثة والتي أسهمت في زيادة الإنتاج.