2024-03-20 12:00:10 - المصدر: منصة إيشان

واصلت فنلندا تصدرها قائمة مؤشر السعادة العالمي للعام السابع على التوالي، فيما حل العراق في المركز 92 عالمياً أما الكويت فكانت الأولى عربيًا وفي المركز 13 عالميًا. والتقرير الصادر برعاية الأمم المتحدة، يشمل هذا العام 143 دولة، يتم تصنيفها وفق عدة عوامل، من بينها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، بالإضافة إلى آراء […]

ظهرت المقالة بين 143 دولة.. العراق بالمركز 92 عالمياً في مؤشر السعادة أولاً على Eishan.