2024-03-20 12:00:10 - المصدر: منصة إيشان

اضطرت بعثة للأمم المتحدة التي تشكلت لمساعدة العراق على التحقيق في اتهامات ارتكاب تنظيم “داعش” إبادة جماعية وجرائم حرب، إلى إنهاء عملها مبكرا قبل استكمال التحقيقات، بعد توتر علاقتها مع الحكومة العراقية. ويأتي إلغاء عمل البعثة، التي تشكلت عام 2017، بعد ما يقرب من 10 سنوات على اجتياح التنظيم الإرهابي مناطق واسعة في سوريا والعراق، […]

ظهرت المقالة بعثة الأمم المتحدة للتحقيق بجرائم “داعش” تنهي عملها في العراق مبكرا أولاً على Eishan.