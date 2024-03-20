المجلس الأعلى للشباب يعلن شمول 8 آلاف متدرب بالقروض

2024-03-20 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب، قاسم الظالمي، اليوم الأربعاء، شمول 8 آلاف متدرب بالقروض في عموم المحافظات، وفيما أشار إلى أن القروض تتراوح من 20 إلى 100 مليون دينار، أكد إطلاق أول وجبة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الظالمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القرارات التي اتخذناها واضحة وهي إقامة ورش توعوية وتدريبية الهدف منها دخول الشباب إلى سوق العمل، حيث لدينا مشكلة تشغيل الشباب في القطاع الخاص، لذلك نحن نبحث عن أي طريقة لتشغيلهم في القطاع الخاص".

وتابع "كذلك لدينا برامج توعوية للشباب على كيفية إدارة أموالهم اقتصادياً، ليتحكموا في مدخلاتهم ومخرجاتهم، كما شكلنا فرقاً توعوية لتثقيف الشباب على المستوى الاقتصادي وكيفية العمل في القطاع الخاص".

وأشار إلى "وجود 136 مقراً تدريبياً في بغداد والمحافظات، حيث أصبح عدد المتدربين حاليا أكثر من 10 آلاف متدرب، أما عدد الذين سجلوا على التدريب فبلغ أكثر من 182 ألف متقدم"، لافتاً إلى أن "هناك بحدود 8000 متدرب مشاريعهم جاهزة وستصرف لهم قروض".

وذكر، أن "مشاريع الشباب متنوعة منها كلاسيكية ونوعية، فمنهم من لديه مشاريع لافتتاح كافتريا أو شراء سيارة أو يدخل شريكاً في عمل، وجزء من الشباب متميزون ولديهم مشاريع تكنولوجية والبعض عمل على فتح مكاتب تنسيق تجاري بين بغداد والمحافظات"، لافتاً إلى أن "القروض أنواع بحسب نوع المشروع، وهي من (5- 20) مليون دينار، ومن (5- 50) مليون دينار، والمشاريع الريادية من (5- 100) مليون دينار"، مؤكداً "وجود 8000 شاب جاهز لتسلم القروض".

وتابع أنه "خلال الأيام القليلة القادمة ستطلق أول وجبة للقروض إلكترونياً عبر (كي كارد)"، منوهاً بأن "كل متدرب منحت له هوية إلكترونية ليقدم من خلالها دراسة الجدوى وغيرها من المتطلبات، وتبقى الحاسبة متواصلة مع المقترض صاحب المشروع ليتم صرف المبالغ، أي أنها أتمتة تضبط كل شيء".