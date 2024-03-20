اتحاد الكرة العراقي يعلن عن مباراتين مؤجلتين من دوري النجوم

2024-03-20 12:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن موعد اقامة مباراتين مؤجلتين لدوري نجوم العراق.

وتقام المباراة الأولى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل الموافق 27 من شهر آذار الحالي بين فريقي نادي الكهرباء ونادي امانة بغداد، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب الزوراء، وهي مؤجلة من الجولة 15.

ويحتل فريق الكهرباء بعد انتهاء المرحلة الأولى من دوري نجوم العراق المركز 12 برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق أمانة بغداد المركز 18 برصيد 13 نقطة.

بينما تجمع المباراة المؤجلة الثانية فريقا نادي أربيل وضيفه نادي الكرخ يوم الخميس المقبل الموافق 28 من الشهر الحالي، على ملعب فرانسو حريري، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، وهي مباراة مؤجلة من الجولة 14.

ويحتل فريق أربيل بعد انتهاء المرحلة الأولى من دوري نجوم العراق المركز 14 برصيد 21 نقطة ، بينما يحتل الكرخ المركز 17 برصيد 17 نقطة.