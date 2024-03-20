"سيول دهوك".. مطالبات بجلسة برلمانية طارئة وتعويض المتضررين

2024-03-20 12:42:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا نواب في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية إلى تعويض المتضررين من السيول الجارفة جراء الأمطار في محافظة دهوك، من ميزانية الطوارئ، فضلا عن عقد جلسة برلمانية طارئة بشأنها.

وقال النائب خالد سليم الريكاني، في كتاب موجه لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على (المادة 2- اولاً 3) من قانون رقم 13 لسنة 2023 من قانون الموازنة العامة للأعوام (2023، 2024، 2025) تم تخصيص مبلغ (500) مليون دينار عراقي من الميزانية العامة الاتحادية للطوارئ والكوارث الطبيعية".

ولفت الريكاني، وهو نائب عن دهوك، إلى أنه "نتيجة لما تسببت به الأمطار الغزيرة التي أدت إلى حدوث فيضانات في محافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة واقضية عمارية وعقرة من يوم 19 من الشهر الحالي، وتستمر هطول الأمطار إلى يوم الأحد القادم حسب الأحوال الجوية، لذا اطالب التفضل بالموافقة على تعويض المتضررين وإصلاح المناطق المتضررة بشكل عادل".

في حين طالب النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محما خليل علي آغا، مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية طارئة وفق المادة 58 من الدستور، مخصصة لنتائج السيول والفيضانات التي ضربت عدد من مناطق البلاد.

وقال آغا في بيان ورد لشفق نيوز، إن "الجلسة يجب أن تخصص لمناقشة نتائج السيول التي ضربت البلاد والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين، فضلا عن خسارة ممتلكاتهم، مشيرا الى، ان "على مجلس النواب التصويت على إلزام الحكومة بتخصيص مبالغ مالية من ميزانية الطوارئ لتعويض المواطنين عما فقدوه من ممتلكات".

ودعا علي اغا وهو عضو لجنة الخدمات النيابية، الى "اجتماع الرئاسات الثلاثة لدعم مواطني المدن المتضررة من الفيضانات في جميع أنحاء العراق وإقليم كردستان".

واكد، ان "الوقوف مع الشعب العراقي ينطلق من منطلق قانوني ودستوري، فضلا عن كونه واجب وطني مقدس".

وتسببت السيول والفيضانات والأمطار الغزيرة بتدمير العديد من المنازل في محافظة دهوك، فيما أنقذت مديرية الدفاع المدني العشرات من المواطنين الذين حاصرتهم تلك السيول.

وطالب أصحاب المنازل التي دمرتها السيول والفيضانات حكومة الإقليم، بتعويضهم وبناء منازل جديدة لهم"، حيث تضرر أكثر من 100 منزل، ودمر نحو 10 منها بالكامل، كما وتم إخلاء العشرات من المنازل الأخرى القريبة من نهر هشكرو ومناطق أخرى.