بسبب تصريحات عنصرية.. الادعاء العام للاتحاد الإيطالي يلاحق نجوم الإنتر

2024-03-20 12:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حذر محامي نابولي، ماتيا جراساني من أن فرانشيسكو أتشيربي نجم الإنتر ميلان قد لا يكون الوحيد من نادي النيراتزوري الذي يتعرض للعقاب بسبب تصريحات عنصرية مزعومة تجاه خوان جيسوس.

وأمر المدعي العام للاتحاد الإيطالي بإجراء تحقيق إضافي في القضية قبل التوصل إلى نتيجة بشأن الغرامة أو الإيقاف ولذلك ستكون هناك مقابلات مع اللاعبين والمسؤولين.

وقال جراساني، المحامي الرياضي لإذاعة راديو كيس كيس: “هناك لاعب يقول للحكم بأنه كان ضحية للتمييز العنصري، لكن من الواضح بأن الحُكام لم يروا أو يسمعوا ذلك بأنفسهم، وإلا لكان اللاعب قد طُرد مباشرة”.

واستطرد: "صرح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بناءً على نصيحة اللجنة الأولمبية بالعمل على الوقوف ضد كل أشكال التمييز على أرض الملعب، وإذا تأكد نطق أتشيربي بمصطلح عنصري فإن أتشيربي قد يخاطر بالإيقاف لعشر مباريات على الأقل وعقوبة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف يورو".

وأضاف: "عقوبات أخرى يمكن أن تصل أيضًا إلى زملاء أتشيربي في الإنتر، إذا رأوا ولم يستنكروا ما حدث على أرض الميدان".

ووقع الحادث أثناء المباراة التي انتهت بالتعادل 1\1 على ملعب جوزيبي مياتزا بين الإنتر ونابولي، وأثار الحادث الكثير من النقاش في إيطاليا، وقام لوتشيانو سباليتي مدرب إيطاليا باستبعاد أتشيربي من قائمته بسبب الوضع.

المصدر: سبورت



