جنايات النجف: الحبس الشديد بحق ضابط عن جريمة "الرشوة"

2024-03-20 12:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الاربعاء (20 اذار 2024)، حكماً بالحبس الشديد بحق ضابط برتبة عميد عن جريمة "الرشوة" في المحافظة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "محكمة جنايات النجف، أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق ضابط برتبة عميد عن جريمة الرشوة".

وأوضح البيان، أن "المدان كان يعمل مدير قسم شرطة الاحداث في محافظة النجف"، مبينا أن "الحكم صدر استناداً لأحكام القرار 160 لسنة 1983".