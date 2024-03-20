2024-03-20 13:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعاد برنامج “العرافة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة إلى الواجهة تصريحا مثيرا للجدل للممثلة المصرية شيرين رضا، قبل سنوات، وصفت فيه أصوات بعض المؤذنين بـ”الجعير”. وعرضت الحلقة تعليق الفنانة أحلام الشامسي على هذه التصريحات في عام 2017 والتي قالت فيها عبر حسابها على منصة “إكس”: “امسكوني ودّي أنتفها”. وبعد عرض تعليق أحلام القديم، […]

ظهرت المقالة الخضر والفواكه تحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسرطان أولاً على ايرث نيوز.