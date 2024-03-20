2024-03-20 13:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اوصى وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الاربعاء، بإصدار ضوابط منح رخص استقدام الأجانب للعمل في المهن الطبية. وذكر بيان للوزارة تلقته” ايرث نيوز” ، أن “المجلس الوزاري للتنمية البشرية برئاسة وزير الصحة صالح الحسناوي أوصى بتأليف لجنة لإصدار ضوابط منح رخص استقدام الأجانب للعمل في المهن الطبية وزيادة نسبة الطلبة الأوائل من خريجي المعاهد […]

ظهرت المقالة الصحة توصي بإصدار ضوابط منح رخص استقدام الأجانب للعمل في المهن الطبية أولاً على ايرث نيوز.