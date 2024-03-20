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الصحة توصي بإصدار ضوابط منح رخص استقدام الأجانب للعمل في المهن الطبية

الصحة توصي بإصدار ضوابط منح رخص استقدام الأجانب للعمل في المهن الطبية
الصحة توصي بإصدار ضوابط منح رخص استقدام الأجانب للعمل في المهن الطبية
2024-03-20 13:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اوصى وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الاربعاء، بإصدار  ضوابط منح رخص استقدام الأجانب للعمل في المهن الطبية. وذكر بيان للوزارة تلقته” ايرث نيوز” ، أن “المجلس الوزاري للتنمية البشرية برئاسة وزير الصحة صالح الحسناوي أوصى بتأليف لجنة لإصدار ضوابط منح رخص استقدام الأجانب للعمل في المهن الطبية وزيادة نسبة الطلبة الأوائل من خريجي المعاهد […]

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