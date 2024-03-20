2024-03-20 13:24:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، تنفيذ أمر القبض بحق مدير مديرية توزيع كهرباء محافظة صلاح الدين الأسبق . وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “هيئة النزاهة نفذت أمر القبض بحق مُدير مُديريَّة توزيع كهرباء مُحافظة صلاح الدين الأسبق بعد كشف فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين مُخالفاتٍ […]

ظهرت المقالة متهم باختلاس 3 مليارات دينار.. القبض على مدير توزيع كهرباء صلاح الدين الأسبق أولاً على Eishan.