أمسية سلوية حاسمة تجمع الشرطة بأهلي حلب اليوم ببطولة "وصل"

2024-03-20 13:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارتحتضن قاعة الشعب المغلقة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، أمسية رمضانية سلوية تجمع فريقي الشرطة ونظيره اتحاد أهلي حلب السوري ، في مباراة ثالثة، وذلك ضمن آخر مواجهات سلسلة (بلاي أوف) من بطولة سوبر غرب آسيا (وصل) لكرة السلة.وقال مدير سلة الشرطة، رافد عبد الحسين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" فريقنا على أتم الجاهزية لمواجهة اليوم من خلال الوحدات المكثفة بإشراف الجهاز الفني بقيادة اللبناني غسان سركيس"، مؤكداً أن" الفريق يسعى لتعويض المباراة السابقة وتحقيق الانتصار لا سيما وأن المباراة تقام على أرضنا ".وبين عبد الحسين، أنه" خلال المباراتين السابقتين لم يقدم فريقنا المستوى المطلوب لذا فإن مباراة اليوم تعد حاسمة ومصيرية لكسر التعادل والتأهل الى نصف نهائي المسابقة ".وأضاف عبد الحسين، أن " فريقنا يعاني من بعض الإصابات الطفيفة ولكنْ هنالك إصرار على تقديم مباراة تليق باسم النادي ومكانة كرة السلة العراقية، داعياً الجمهور العراقي الى الحضور ومساندة الفريق في هذه المهمة الوطنية ".