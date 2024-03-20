مصطفى كريم: مباراة الفلبين فرصة حقيقية للاعبينا الجدد

2024-03-20 13:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد نجم المنتخب الوطني السابق مصطفى كريم ، أن مباراة الفلبين المقرر اقامتها يوم غد ضمن التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027 ، تعد فرصة حقيقية للاعبين الذين تم استدعاؤهم للمنتخب لإثبات وجودهم وأحقيتهم في تمثيل المنتخب الوطني .وقال كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأربعاء : إن" على الأسماء التي تم استدعاؤها الى صفوف المنتخب، أن تكون حاضرة بقوة وتقدم كل ما بوسعها لتحقيق النقاط الثلاث "، مبيناً أن " عليها أن تأخذ فرصة حقيقية بالمباراة لكي يتسنى للجهاز الفني الحكم عليهم سواء على اللاعبين الجدد أو السابقين الذين تمت دعوتهم مرة ثانية بغية الاستفادة منهم في قادم المباريات ".وأضاف كريم أن" الفوارق الفنية بين لاعبي الفلبين والعراق واضحة جداً وكذلك فارق النقاط والأهداف لذا نأمل في حسم المواجهة وتقديم مستوى يليق باسم وسمعة الكرة العراقية".