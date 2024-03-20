إعادة فتح" شريان الحدود" شرق العراق بعد ساعات على قطعه بسبب السيول

2024-03-20 13:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء (20 اذار 2024)، اعادة فتح ما اسماه "شريان الحدود" شرق العراق أمام حركة المركبات، بعد ساعات على قطعه بسبب السيول.

وقال مدير ناحية قزانية (94كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "طريق ديالى– واسط الحدودي او ما يعرف بطريق قزانية - جصان اعيد فتحه امام حركة المركبات بعد ساعات من قطعه بشكل اضطراري عقب اجتياح سيول جارفة عديدة مقاطع منه مساء يوم امس ما استدعى إيقاف الحركة لبعض الوقت لسلامة الأهالي".

وأضاف الخزاعي، انه "بعد انحسار السيول تم إعادة فتح الطريق بشكل تدريجي مع الإشارة الى تسجيل اضرار في بعض المقاطع بسبب قوة تدفق السيول"، لافتا الى ان "الطريق هو شريان الحدود بسبب أهميته في نقل المواد والبضائع من والى ديالى ويعد من اهم الطرق الحدودية مع واسط".

وأشار الى ان "تدفق السيول في 7 وديان حدودية بدأ بالانحسار بعد ان تجاوز مرحلة الذروة في ساعة متأخرة من مساء يوم امس دون ان تؤدي الى غرق او محاصرة اي من المناطق القريبة من الشريط الحدودي".

وكانت محافظة ديالى، قد عطلت، امس الثلاثاء، الدوام الرسمي في كافة الدوائر الرسمية بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما تم استثناء المؤسسات الخدمية والامنية من العطلة.