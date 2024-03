اهالي المعتقلين في قضاء الاصلاح يتظاهرون للمطالبة بالافراج عنهم

2024-03-20 13:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تظاهر العشرات من ذوي المعتقلين وسط قضاء الاصلاح وعند مدخل القضاء مطالبين بالافراج عن ابنائهم المعتقلين منذ عدة ايام.وذكر شهود عيان لشبكة اخبار الناصرية ان المتظاهرين تجمعوا وسط المدينة وعند المدخل الرئيسي للقضاء وقطعوا احد الطرق الرئيسة.واضاف، ان المتظاهرين يطالبون بالافراج عن ابنائهم المعتقلين لدى القوات الامنية منذ...

