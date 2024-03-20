تأليف لجنة لإصدار ضوابط منح رخص استقدام الأجانب للعمل في المهن الطبية

2024-03-20 13:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اوصى وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الأربعاء 20 مارساذار 2024، بإصدار ضوابط منح رخص استقدام الأجانب للعمل في المهن الطبية. الوزارة ذكرت في بيان ورد تلقته الاقتصاد نيوز، أن المجلس الوزاري للتنمية البشرية برئاسة وزير الصحة صالح الحسناوي أوصى بتأليف لجنة لإصدار ضوابط منح رخص استقدام الأجانب للعمل في المهن الطبية وزيادة نسبة الطلبة الأوائل من خريجي المعاهد التقنية للقبول في الجامعات التقنية حصرا. ويشكل تزايد عدد العمالة الأجنبية في العراق، تحدياً بعد تزايد البطالة بين العمالة الوطنية وخروج مبالغ مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة من البلاد، فضلاً عن استغلال التحويلات المالية الخاصة بالعمالة الأجنبية في استحداث وسائل تهريب جديدة للدولار، من قبل شبكات غسل الأموال.