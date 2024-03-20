2024-03-20 13:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، تنفيذ أمر القبض بحق مدير مديرية توزيع كهرباء محافظة صلاح الدين الأسبق . وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن هيئة النزاهة نفذت أمر القبض بحق مُدير مُديريَّة توزيع كهرباء مُحافظة صلاح الدين الأسبق بعد كشف فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين مُخالفاتٍ وتزويراً في مشروع تجهيز موادّ كهربائيَّة؛ لصيانة الشبكات في عموم المحافظة بمبلغ 14,317,875,000 دينار، مُبيّـناً أنَّ العقد الذي أبرمته المُحافظة مع إحدى شركات المُقاولات العامة يأتي ضمن برنامج إعادة استقرار وإعمار المُدن المُحرَّرة للعام 2019. وأضاف أن تحرّيات الفريق توصَّلت إلى قيام المُتَّهم بتوجيه كتابٍ مُزوَّرٍ إلى مُديريَّة التخطيط والمُتابعة في ديوان المحافظة، بعد يومين فقط من توقيع العقد، يتضمَّن المُوافقة على تمشية السلفة الثالثة للمشروع، مُدَّعياً أنَّ نسبة الإنجاز بلغت 78 ، الأمر الــذي ترتَّب عليـه صــرف مبلـغ 3,000,000,000 ديـنار، من دون تجهيز أيَّ مادةٍ من موادّ العقد. وأوضح أن قسم الحسابات في ديوان المُحافظة قام بإجراء تسويةٍ وصرف كامل مستحقات الشركة المتبقّية قبل تجهيز موادّ العقد والبالغة 2,919,400,000 دينار؛ على الرغم من أن تجهيز موادّ بقيمة 6,420,854,000 دينار تمَّ بعد مضي ستة أشهرٍ من تاريخ صرف كامل مبلغ العقد، لافتاً إلى أنَّ ذلك جاء بناءً على توجيهٍ وضغطٍ من مُحافظ صلاح الدين الأسبق؛ كون المشروع عائداً له ويُدارُ من قبل أحد أقاربه، حسب ما جاء بأقوال المُتَّهم مُدير مُديريَّة توزيع الكهرباء.