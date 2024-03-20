المالية النيابية: البنك المركزي وعد بإطلاق قروض البناء

2024-03-20 13:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عن توجه البنك المركزي لدعم المصارف عبر القروض، فيما أشارت الى أن وزارة العمل فتحت منصة التقديم على قروض المشاريع الصغيرة.

وقال النائب عن اللجنة مصطفى الكرعاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة طالبت خلال استضافتها لمحافظ البنك المركزي، بدعم المصارف وخاصة في موضوع القروض"، مبيناً أن "محافظ البنك المركزي وعد اللجنة بإطلاق القروض وخصوصاً المصرف العقاري لدعم حركة البناء".

وأضاف، أن "قروض المشاريع الصغيرة ستكون عبر وزارة العمل وهي بدورها فتحت منصة لتقديم غير المسجلين من الذين لم يستفيدوا من القروض السابقة من أجل دعم المشاريع لتصل قيمة القرض الى 50 مليون دينار".