2024-03-20 13:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن متابعة الشكاوى التي تقدم في مراكز الشرطة المحلية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في إطار حرص وزارة الداخلية على متابعة حقوق المواطنين وخاصة طرفي النزاع في الشكاوى التي تقدم في مراكز الشرطة المحلية لحين إكمال جميع الإجراءات التحقيقية المترتبة على إقامة هذه الشكاوى تمهيداً لإحالتها إلى القضاء للفصل بين المتنازعين وفق الضوابط القانونية، ومن خلال المتابعات والزيارات التفتيشية لدوائر الوزارة المختصة تبين عدم اكتراث بعض المواطنين ممن يقدمون شكاوى في مراكز الشرطة المحلية على إكمال هذه الشكاوى وحسمها وإشغال ضباط التحقيق من دون مراجعة لإنجاز ما قاموا بتقديمه على الرغم من مرور فترات زمنية طويلة" .

وأضافت: "تلافياً لهذا الخطأ القانوني الذي تترتب عليه إجراءات عقابية وفق الضوابط المعمول بها بحق كل من يقدم شكاوى ولا يتابع إنجازها، ندعو مواطنينا إلى متابعة الشكاوى المقامة من قبلهم لحين البت النهائي بها وفق السياقات القانونية المتبعة وبما يمكن دوائر الوزارة التحقيقية من ممارسة عملها وفق المطلوب".