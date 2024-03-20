الحسناوي يوصي بإصدار ضوابط منح رخص استقدام الأجانب للعمل في المهن الطبية

2024-03-20 13:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

اوصى وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الاربعاء، بإصدار ضوابط منح رخص استقدام الأجانب للعمل في المهن الطبية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المجلس الوزاري للتنمية البشرية برئاسة وزير الصحة صالح الحسناوي أوصى بتأليف لجنة لإصدار ضوابط منح رخص استقدام الأجانب للعمل في المهن الطبية وزيادة نسبة الطلبة الأوائل من خريجي المعاهد التقنية للقبول في الجامعات التقنية حصرا".