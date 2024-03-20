تقودها امرأة.. شبكة خطيرة من 8 أفراد بقبضة أمن السليمانية

2024-03-20 13:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أعلن جهاز أمن السليمانية، اليوم الأربعاء (20 آذار 2024)، تفكيك شبكة خطيرة لسرقة السيارات مكونة من ثمانية أفراد تقودها امرأة.

وذكر بيان للجهاز تلقته "بغداد اليوم"، أن “مفارزها تمكنت بالتعاون مع آسايش غرب السليمانية وآسايش الأقضية والنواحي، من الإطاحة بـ(8) أشخاص يشكلون شبكة لسرقة السيارات، خلال تنفيذ واجب أمني بتاريخ 2024/2/29”.

واوضح أن "أفراد الشبكة متهمون بسرقة (6) سيارات من نوع (مازدا و بي ام دبليو) وإعادة بيعها في قضاء جمجمال”، مؤكدا أن "الشبكة تقودها امرأة".

وأضاف أن "المتهمين موقوفون وفقا لأوامر قضائية مستندة للمادة (443) من قانون العقوبات العراقي"، مشيرا إلى أن" التحقيقات أثبتت تعاطي المتهمين للمخدرات".



