2024-03-20 14:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، أهمية انفتاح اللجنة على المؤسستين التشريعيّة والتنفيذيّة بهدف خدمة الرياضة العراقية وتحقيق الإنجاز العالي، جاء ذلك خلال استقباله ، نائبَ رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب حسين السعبري.

وقال مفتن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" النهج الحالي للعمل الأولمبي اختلف عن سابق عهده، بعد الانسجام العالي للمكتب التنفيذي، وحرص الكابينة الأولمبية على العمل الجاد لجَني الأهداف المرسومة، وتحقيق الإنجاز العالي، مشدداً على الانفتاح الكبير على المؤسستين التشريعيّة والتنفيذيّة بما يخدم الرياضة العراقية بجميع مفاصلها، لا سيما بعد الدعم اللا محدود الذي يتلقاه الوسط الرياضي من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونهج الحكومة الحالي للنُهوضِ بالواقع الرياضي في العراق".

من جانبه أبدى النائب حسين السعبري استعداد اللجنة النيابية لمد جسور التعاون من أجل إنعاش الحركة الاستثماريّة للرياضة العراقية في مختلف الصعد.