اجتماع برئاسة السوداني يقر مجموعة مشاريع سكنية وصناعية وترفيهية في محافظات عدة

2024-03-20 14:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، الاجتماع السادس للّجنة العليا للإعمار والاستثمار، والذي شهد إقرار مجموعة مشاريع سكنية وصناعية وترفيهية في محافظات عدة.

وناقش الاجتماع بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الفرص الاستثمارية الخدمية والسكنية في مختلف المحافظات، كما جرت مناقشة الفرص الاستثمارية السكنية في بغداد، وتأكيد أهمية الحفاظ على الأسعار المناسبة للوحدات السكنية، وتطابق المشاريع مع التصميم الأساس للعاصمة بغداد، وعدم تأثير المشاريع على الجوانب الخدمية العامة.

وأقر الاجتماع مجموعة من المشاريع الاستثمارية (السكنية والصناعية والترفيهية) في مختلف المحافظات.

ففي مجال السكن، الذي يمثل أبرز أولويات الحكومة، أقر الاجتماع تمكين الشركة المستثمرة لمشروع جنة بغداد، على المساحة الفعلية الخالية من المتجاوزين، البالغة 119 دونماً لإنشاء مجمع سكني متكامل، كذلك فقد أحيل موضوع استثمار قطعة أرض في مقاطعة الخر ببغداد إلى وزارة الإعمار والإسكان-هيأة المدن الجديدة؛ لدراسة المشروع وبيان مدى انسجامه مع رؤية الحكومة في الاستثمار السكني.

كذلك أحيل موضوع إنشاء مدينتين سكنيتين، الأولى مدينة نموذجية والثانية متكاملة في محافظة ميسان، إلى وزارة الإعمار والإسكان –هيأة المدن الجديدة، لدراسة المشروعين وبيان مدى انسجامهما مع رؤية الحكومة في الاستثمار السكني.

واتخذ الاجتماع قراراً بإيقاف عرض الأراضي والعقارات المخصصة المملوكة للشركات العامة والنقابات والاتحادات للاستثمار، في مشروع استثمار سوق الصالحية المركزي، وإلغاء كل الإجراءات الحالية عليها لحين تحديد الاستعمالات المناسبة لهذه الاراضي، على أن تعرض جميع الفرص الاستثمارية، بعد تحديد الاستعمالات، على اللجنة العليا للإعمار والاستثمار؛ لأخذ القرار المناسب بشأنها.

واستثنى الاجتماع وزارة الصناعة والمعادن من شروط الإعلان المنصوص عليها بأحكام قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بالقرار 23374 لسنة 2023، لمشروع إنتاج كاربونات الصوديوم، في محافظة الأنبار، كما اتخذ الاجتماع قراراً باستثناء الوزارة من شروط الإعلان المنصوص عليها بأحكام القرار المذكور أعلاه، لإنشاء مشروع الأسمدة المركبة.

وصدرت الموافقة على طلب إنشاء معمل الحديد والصلب الوارد بكتاب الهيئة الوطنية للاسثمار في محافظة الديوانية، استثناءً من شروط الإعلان المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بالقرار 23374 لسنة 2023، على أن تتحمل المحافظة وهيأة استثمارها المسؤولية في اختيار الشركات المنفذة للمشروع.

كما تقرر إنشاء مشروع مطار الديوانية، استثناءً من شروط الإعلان المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بالقرار 23374 لسنة 2023، الوارد بكتاب الهيأة الوطنية للاستثمار.

وخوّل الاجتماع محافظ البصرة للتفاوض من أجل استثمار القصور الرئاسية في البصرة، وعرض نتائج التفاوض على اللجنة العليا للاستثمار والإعمار.

وجرت الموافقة على استثناء المشروع الاستثماري لتجهيز ونصب منظومة فحص مركبات الحمل (أجهزة كشف المتفجرات) في مداخل العاصمة من شرط الإعلان، بناءً على طلب وزارة الداخلية، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية اختيار الشركة المنفذة.

كما تمّ استثناء مشروع إنشاء منصّة إلكترونية، لإعلان المناقصات العامة لمشروعات الخطة الاستثمارية الحكومية، من شرط الإعلان الوارد بكتاب وزارة التخطيط في 19 آذار 2024، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية اختيار الشركة المنفذة.