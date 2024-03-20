الاتحاد العراقي يؤجل دوري الأشبال إلى إشعار آخر

2024-03-20 14:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تأجيل دوري الأشبال إلى إشعارٍ آخر.

وذكرت اللجنة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التأجيل جاء لأسباب فنية وإدارية".

وأمس الثلاثاء، أقيمت، قرعةُ منافسات دوري فرق أندية الأشبال (دون 15 عاماً)، وبمشاركة 16 فريقاً.

وحضر مراسيم القرعة، التي جرت في مقرّ اتحاد الكرة، كل من انطونيو رويز، المختص بالفئاتِ العمريّة من رابطةِ لاليغا، وفرات جبار ويوسف إبراهيم وصباح نور الدين وسعد أحمد عن لجنةِ المسابقات، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.